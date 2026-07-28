Оккупанты нарастили штурмы и пытаются прорваться к Лиману. Карта: DeepState

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Армія Росії на Лиманському напрямку зосередила найбільшу інтенсивність штурмових дій.

Окупанти постійно тиснуть, атакують малими групами та масовано застосовують керовані авіаційні бомби, щодня скидаючи десятки КАБів на позиції Сил оборони. Ворог намагається прорвати українську оборону та наблизитися до Лимана. Про це речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив в ефірі «Суспільного».

У випадку Лиманського напрямку дуже активні спроби заходження в Лиман і дуже активні спроби так чи інакше взяття населеного пункту під контроль, — зазначив він.

За словами Трегубова, наразі загарбники «лише добігають до східного краю» міста. Однак ворог досить активних на південному краї, де в районі Рай-Олександрівки намагається зайти з південного боку.

Тим часом у Генеральному штабі Збройних сил України поінформували, що минулої доби на Лиманському напрямку росіяни16 разів намагалися вклинитися в українську оборону й провели штурми в бік Дробишевого, Озерного, Ставок, Лиману та в районі Новоселівки й Новомихайлівки.

Нагадаємо, 22 липня аналітичний проект DeepState повідомив, що окупанти просунулися у поблизу Залізничного Запорізької області, а також неподалік Никонорівки Донецької області. А 21 липня в DeepState заявляли, що російські війська мали просування поблизу села Рай-Олександрівка на Донеччині. Аналітики 20 липня публікували інформацію про просування ворога поблизу Міньківки Бахмутського району та Новомаркового Краматорського району Донецької області.

Джерело: «Суспільне»