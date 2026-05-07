Російська Федерація фактично відмовилася від тристоронніх переговорів.

У Кремлі вважає недоцільним продовження тристоронніх переговорів між Сполученими Штатами Америки, Україною та Російською Федерацією, доки Збройні сили України повністю не будуть виведені з Донбасу. Про це 7 травня заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, передає пропаганда РФ.

Усі розуміють, зокрема, я б сказав, і українські переговорники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, призупиняться військові дії, а по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання, — заявив він.

Ушаков наголосив, що доки український президент Володимир Зеленський не погодиться на виведення військ, «переконувати один одного є марною тратою часу».

Нагадаємо, 8 квітня віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що наразі суперечка Києва та Москви ведеться нібито за кілька квадратних кілометрів території. Сполучені Штати продовжуватимуть роботу, спрямовану на завершення війни, але українська та російська сторони мають ухвалити рішення щодо подальших дій.

Згодом керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що перемовини щодо миру між Україною та РФ рухаються до укладення угоди, і врегулювання війни може зайняти небагато часу. При цьому він наголосив, що Київ не піде на територіальні поступки Москві чи компроміси, які не відповідають національним інтересам України.