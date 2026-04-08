Переговори між Україною та РФ прокоментував Джей Ді Венс.

Переговори між Україною та РФ прокоментував віце-президент США Джей Ді Венс.

Посадовець заявив, що наразі суперечка Києва та Москви ведеться нібито за кілька квадратних кілометрів території. Сполучені Штати продовжуватимуть роботу, спрямовану на завершення війни, але українська та російська сторони мають ухвалити рішення щодо подальших дій. Заяву Венса цитує видання The Guardian.

Що б я сказав і росіянам, і українцям: ми зараз ведемо торг за кілька квадратних кілометрів території в той чи інший бік. Чи варте це втрати сотень тисяч молодих росіян та українців? Чи варте це додаткових місяців або навіть років високих цін на енергоносії та економічної катастрофи? Ми вважаємо, що відповідь однозначно негативна, — розповів американський віце-президент.

Також представник команди Дональда Трампа зазначив, що Вашингтон «розчарований багатьма політичними лідерами в Європі», які «не виявляють особливого інтересу до вирішення цього конкретного конфлікту». І додав, що допомогу надала лише Італія та «деякі західноєвропейські столиці… принаймні, кулуарно».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що РФ хоче, щоб Україна вивела свої війська з Донецької та Луганської областей за два місяці. Москва розповідає американській стороні, що нібито зможе за цей період захопити весь Донбас.

Джерело: The Guardian