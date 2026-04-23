Україна готує технологічний «сюрприз» для армії РФ на фронті.

Зараз російсько-українська війна перейшла у фазу, де просте збільшення кількості БпЛА уже не дає значного результату. І Україна, і Росія вже досягли ліміту у використанні існуючих технологій управління дронами. Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив 23 квітня під час Київського безпекового форуму, повідомляється у його Telegram-каналі.

Далі Сили оборони України планують здійснити повну інтеграція штучного інтелекту, що дозволить створити автономні бойові системи. Такі дрони зможуть самостійно ідентифікувати цілі та маневрувати.

Такі напрацювання в України вже є, і переконаний, що зовсім скоро стануть сюрпризом для ворога, — розповів він.

За словами Буданова, сила на полі бою є ключовою умовою для успішної дипломатії. Він наголосив, що Київ не піде на територіальні поступки Москві чи компроміси, які не відповідають національним інтересам України.

Також голова ОП відзначив далекобійні українські удари по нафтовій галузі Росії, які не лише виснажують ресурси ворога, а й остаточно руйнують імідж РФ як надійного енергопостачальника у світі.

Нагадаємо, 10 квітня керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю Bloomberg розповів, що перемовини щодо миру між Україною та РФ рухаються до укладення угоди, і врегулювання війни може зайняти небагато часу. Спостерігається прогрес в переговорах і вони не повинні затягнутися.