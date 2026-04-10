Кирило Буданов заявив про можливе завершення війни. Фото:

https://racurs.ua/ua/n213160-budanov-zayavyv-pro-mojlyve-zavershennya-viyny.html

Ракурс

Україна наближається до укладення мирної угоди з Російською Федерацією.

Перемовини щодо миру між Києвом та Москвою рухаються до укладення угоди, і врегулювання війни в Україні може зайняти небагато часу. Спостерігається прогрес в україно-російських переговорах і вони не повинні затягнутися. Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив в інтерв’ю Bloomberg.

Усі вони розуміють, що війна має закінчитися. Ось чому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це займе багато часу, — зазначив він.

За словами Буданова, раніше дві сторони дотримувалися «максималістських позицій» у переговорах за посередництва США, але вони поступово наближаються до компромісу. Керівник ОП зауважив, що Росія має стимул для укладення угоди, бо на відміну від України, Москва витрачає власні кошти, які вже складають трильйонні суми.

При цьому Буданов не відповів на питання про те, як саме міг би виглядати можливий компроміс щодо територіального питання, яке є найскладнішим у переговорах.

Нагадаємо, 8 квітня віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що переговори між Україною та РФ звелися до суперечок «за кілька квадратних кілометрів території». Він наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть роботу, спрямовану на завершення війни, але українська та російська сторони мають ухвалити рішення щодо подальших дій.

Джерело: Bloomberg