Армія РФ минирує логістичні шляхи Сил оборони в районі Часового Яра.

Російські загарбники мінують логістичні шляхи Сил оборони України в районі Часового Яру на Донеччині.

Ворог намагається ускладнити логістику українських військ біля Часового Яру та в районі Костянтинівки. На дорогах фіксують російські дрони-«ждуни» та різноманітні міни. Про це прес-офіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Костянтин Мельников 22 травня заявив в ефірі «Суспільного».

Така ситуація традиційна для будь-яких логістичних шляхів, бо зараз головна задача противника — ускладнити, або унеможливити, проте йому це не вдається, будь-яку логістику. Тому дрони-«ждуни» противнику в цьому допомагають, — поінформував він.

Офіцер розповів, що українські військові повинні постійно проводити розвідку доріг, щоб користуватися автомобільними дорогами. Для цього дроном пролітають над дорогами й розміновують їх.

Мельников додав, що бійці 24-ї ОМБр тримають оборону в Часовому Яру майже два роки.

Нагадаємо, у Нікопольскому районі Дніпропетровської області почали виявляти нові протипіхотні міни дистанційного мінування, відомих під умовною назвою «Пряник. Ці вибухонебезпечні предмети, які росіяни скидають з дронів, надзвичайно складно помітити.

Джерело: «Суспільне»