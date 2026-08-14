Оккупанты сбросили КАБы на Краматорск, есть погибший и 17 раненых. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації завдала удару по Краматорській громаді в Донецькій області.

Увечері, 13 серпня, з 20.30 до 20.56 загарбники вісім разів атакували Краматорськ і селище Біленьке. Ворог скинув на ці населені пункти авіаційні бомби. Один із вибухів пошкодив багатоквартирний будинок у Краматорську. Одна людина загинула, а 17 зазнали поранень. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Facebook.

На місцях ударів працюють усі служби. Рятувальники та медики надають необхідну допомогу постраждалим.

Росія знову перетворила звичайний вечір у місті на смертельну небезпеку. Це не випадковість і не помилка — так ворог воює проти наших людей. Закликаю всіх жителів Донеччини: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! — наголосив Філашкін.

У Донецькій обласній прокуратурі поінформували згодом про 17 поранених: сімох чоловіків та 10 жінок віком від 47 до 85 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкову травми, осколкові поранення, різані рани голови, рук і ніг, садна та забої.

Наразі відомо, що по Краматорську окупанти скинули вісім «ФАБ-250» з УМПК.

Нагадаємо, 13 серпня російські окупанти спрямували ударний безпілотник типу «Молнія-2» по місцевому ринку «Лісний». Поранень зазнали троє жінок. Також вчора росіяни ударом зруйнували в місті один із мостів через річку Казенний Торець.