Россияне обстреляли рынок в Славянске, три женщины пострадали. Фото:

https://racurs.ua/n215600-rossiyskiy-dron-atakoval-rynok-v-slavyanske-tri-jenschiny-postradali.html

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала чергового удару по Слов’янську.

У четвер, 13 серпня, близько 10.45 окупанти спрямували ударний безпілотник типу «Молнія-2» по місцевому ринку «Лісний». Поранень зазнали троє жінок. Двох із них готують до перевезення в одну з лікарень Дніпра. Про це керівник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив у Facebook.

Приблизно в цей же час росіяни ударом зруйнували один із мостів через річку Казенний Торець.

Нагадаємо, останнім часом окупанти стали частіше бити по Слов’янську. Так, 11 серпня російські БпЛА «Молнія-2» вдарили по території центрального ринку у місті Слов’янську на Донеччині. Поранень зазнали троє жінок та чоловік.

А 12 серпня ворог також обстрілював місто дронами типу «Молнія-2» та FPV-дронами. Поранень зазнали двоє осіб. Тоді обстріли пошкодили приватне керамічне підприємство, приватні будинки та автомобілі.