Россияне обстреляли многоэтажку в Краматорске. Фото: ГВА

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Ракурс

Армія Росії завдала нового удару по Краматорську на Донеччині.

Вдень у вівторок, 16 червня, загарбники завдали удару по багатоповерховому будинку в місті. Внаслідок обстрілу постраждали троє осіб. Наразі на місці події працюють служби. Про це заявив глава Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, повідомила МВА у Facebook.

За попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень. Працюють всі відповідні служби. Небезпека не минула! — зазначив очільник міста.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін поінформував у Telegram, що за минулу добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти регіону. У Слов’янську були пошкоджені промислові приміщення. У Краматорську пошкоджено автівку, а у Василівській Пустоші — приватний будинок.

Крім того, окупанти пошкодили газогін у Мар’ївці та склад у Високопіллі. У Новодонецькому внаслідок ворожих ударів пошкоджено гуртожиток, амбулаторію і приватний будинок. Адміністративну будівлю окупанти пошкодили у Дружківці, а будинок — у Шостаківці.

Нагадаємо, 16 червня російський безпілотник атакував житловий сектор міста Шостка на Сумщині. Вибухова хвиля повибивала вікна в 4-поверховому багатоквартирному житловому будинку. Також пошкоджень зазнали магазин, будинок культури та автомобіль. Травмувалися двоє людей — 34-річна жінка та трирічна дівчинка.