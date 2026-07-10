Последствия ударов РФ. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n214952-rossiyane-sbrosili-sem-kabov-na-kramatorsk-chetvero-pogibshih-i-semero-ranenyh.html

Ракурс

Російська авіація завдала нових ударів по Краматорській громаді.

У п’ятницю, 10 липня, окупанти скинули сім авіаційних бомб на Краматорськ і Біленьке. Ворожа атака відбулася близько 15.00. Один із КАБів влучив у багатоповерхівку, інший — у крамницю. Решта впала у приватному секторі. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 10 липня повідомив у Telegram.

Наразі відомо, що щонайменше четверо осіб загинули. Ще дев’ятеро зазнали поранень. Серед загиблих — 14-річний хлопець.

На місцях ударів працюють всі відповідальні служби, а пораненим надають необхідну медичну допомогу. Місцева влада встановлює остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань.

Росіяни добре знали, куди били. Це був черговий свідомий удар по людях, по цивільних кварталах, по життю, яке вони не здатні ні створити, ні зрозуміти, — наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, 10 липня російська авіація скинула керовані авіаційні бомби на центр Запоріжжя. Одна людина загинула, а четверо зазнали поранень. Серед постраждалих є дитина. В обласному центрі зруйновані житлові та нежитлові будинки, горів автомобіль. На місцях працюють екстрені служби.