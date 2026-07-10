Росіяни скинули КАБи по центру Запоріжжя, є загиблий та поранені. Фото: ОВА

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Армія Російської Федерації у п’ятницю, 20 липня, атакувала Запоріжжя.

Окупанти скинули КАБи на центр міста. Наразі відомо про одного загиблого. Четверо осіб постраждали, але ця кількість може збільшитися. Серед поранених — дитина. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Російські авіабомби спричинили руйнування у обласному центрі. Зруйновані житлові та нежитлові будинки, загорівся автомобіль. На місцях працюють екстрені служби. Розпочалася евакуація мешканців багатоповерхівки.

В ОВА заявили, що містянам важливо перебувати у безпеці та слухати вказівки поліцейських та рятувальників, бо відомо про нерозірвані боєприпаси.

Нагадаємо, вночі 10 липня російські війська завдали авіаудару по приватному сектору селища Шабельківка Краматорської громади на Донеччині. Було вщент зруйновано житловий будинок, де загинули двоє людей.