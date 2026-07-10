Наслідки російського авіаудару на Донеччині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214933-rashysty-zavdaly-aviaudaru-po-selyschu-na-donechchyni-dvoie-zagyblyh-foto.html

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Російські загарбники вночі завдали авіаудару по приватному сектору селища Шабельківка Краматорської громади на Донеччині.

Вщент зруйновано житловий будинок, у якому перебували люди. Про це сьогодні, 10 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та деблокували тіла двох загиблих, — розповіли у відомстві.

Загалом рятувальники розібрали 2 тонни будівельних конструкцій. Наразі роботи завершено.