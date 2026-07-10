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Ракурс
Наслідки російського авіаудару на Донеччині, фото: ДСНС

Рашисти завдали авіаудару по селищу на Донеччині — двоє загиблих (ФОТО)

10 лип 2026, 10:37
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Російські загарбники вночі завдали авіаудару по приватному сектору селища Шабельківка Краматорської громади на Донеччині.

Вщент зруйновано житловий будинок, у якому перебували люди. Про це сьогодні, 10 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та деблокували тіла двох загиблих, — розповіли у відомстві.

Загалом рятувальники розібрали 2 тонни будівельних конструкцій. Наразі роботи завершено.

Крім того, внаслідок обстрілу спалахнули пожежі в іншому житловому будинку, гаражі та трьох автомобілях. Вогнеборці оперативно ліквідували всі осередки займання на загальній площі 136 кв. м, — додали у ДСНС.

Наслідки російського авіаудару на Донеччині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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