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Наслідки російського авіаудару на Донеччині, фото: ДСНС
Рашисти завдали авіаудару по селищу на Донеччині — двоє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214933-rashysty-zavdaly-aviaudaru-po-selyschu-na-donechchyni-dvoie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вночі завдали авіаудару по приватному сектору селища Шабельківка Краматорської громади на Донеччині.
Вщент зруйновано житловий будинок, у якому перебували люди. Про це сьогодні, 10 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та деблокували тіла двох загиблих, — розповіли у відомстві.
Загалом рятувальники розібрали 2 тонни будівельних конструкцій. Наразі роботи завершено.
Крім того, внаслідок обстрілу спалахнули пожежі в іншому житловому будинку, гаражі та трьох автомобілях. Вогнеборці оперативно ліквідували всі осередки займання на загальній площі 136 кв. м, — додали у ДСНС.