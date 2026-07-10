Последствия российского авиаудара в Донецкой области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n214933-rashisty-nanesli-aviaudara-po-poselku-v-doneckoy-oblasti-dvoe-pogibshih-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вночі завдали авіаудару по приватному сектору селища Шабельківка Краматорської громади на Донеччині.

Вщент зруйновано житловий будинок, у якому перебували люди. Про це сьогодні, 10 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та деблокували тіла двох загиблих, — розповіли у відомстві.

Загалом рятувальники розібрали 2 тонни будівельних конструкцій. Наразі роботи завершено.