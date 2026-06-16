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Ракурс
Наслідки російських ударів по Шостці, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по житловому сектору Шостки, є травмовані (ФОТО)

16 чер 2026, 11:09
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Російські загарбники атакували БпЛА житловий сектор міста Шостка на Сумщині.

В результаті травмовані двоє людей — 34-річна жінка та трирічна дівчинка. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Рятувальники обстежили територію та ліквідували виявлені осередки горіння.

Вибуховою хвилею повибивало вікна в 4-поверховому багатоквартирному житловому будинку, тому співробітники ДСНС оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи, — розповіли у відомстві.

Прес-служба поліції Сумщини повідомляє, що у Шосткинській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, будинок культури та автомобіль.

Наслідки російських ударів по Шостці, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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