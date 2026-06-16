Наслідки російського удару по Херсону, фото: Херсонська ОВА

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Російські загарбники сьогодні, 16 червня, близького 08.00 атакували з дрона маршрутку у Корабельному районі Херсона.

Через влучання ворожого безпілотника в автобус на місці загинув чоловік. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Також до лікарні доставили трьох постраждалих внаслідок цієї атаки.

У 75-річної жінки та двох чоловіків віком 66 та 64 роки діагностували контузії, вибухові травми, уламкові поранення тулубів та кінцівок. Медики надають потерпілим необхідну допомогу, — розповіли в ОВА.

Крім того, близько 01.35 росіяни атакували з дрона карету «швидкої» у Корабельному районі Херсона:

через влучання БпЛА поранення отримали двоє фахівців «екстренки» — чоловіки віком 51 та 62 роки. В обох потерпілих вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також контузії. 51-річного потерпілого госпіталізовано, інший постраждалий лікуватиметься амбулаторно;

вибухову травму та осколкові поранення шиї і ніг отримав 45-річний херсонець. Його ушпиталили для надання необхідної меддопомоги.

Також близько 08.40 через російську дронову атаку у Корабельному районі Херсона постраждали двоє комунальників: