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Рашисти в ніч на 16 червня здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
132 БпЛА та дві ракети атакували Україну в ніч на 16 червня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n214441-132-bpla-ta-dvi-rakety-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-16-chervnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 червня (з 18.00 15 червня) атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області РФ, а також 132 ударним БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Шаталово, Орла, Курська, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання ракет та 16 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.