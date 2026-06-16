Наслідки російської атаки на Харківщині, фото: ДСНС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 червня, атакували безпілотниками місто Балаклія на Харківщині. сталися пожежі, є постраждалі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Внаслідок ударів безпілотниками виникли чотири осередки пожеж:

горіли чотири приватні житлові будинки, господарчі споруди та надвірні забудови, квартира й підвальне приміщення багатоповерхового житлового будинку, а також легкові автомобілі;

сталася пожежа на території місцевого комунального підприємства.

За попередніми даними, постраждали восьмеро людей, серед них двоє дітей.