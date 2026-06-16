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Последствия российской атаки в Харьковской области, фото: ГСЧС
Рашисты ночью атаковали беспилотниками Балаклею — восемь пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n214440-rashisty-nochu-atakovali-bespilotnikami-balakleu-vosem-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 червня, атакували безпілотниками місто Балаклія на Харківщині. сталися пожежі, є постраждалі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.
Внаслідок ударів безпілотниками виникли чотири осередки пожеж:
- горіли чотири приватні житлові будинки, господарчі споруди та надвірні забудови, квартира й підвальне приміщення багатоповерхового житлового будинку, а також легкові автомобілі;
- сталася пожежа на території місцевого комунального підприємства.
За попередніми даними, постраждали восьмеро людей, серед них двоє дітей.
На місцях подій працювали підрозділи ДСНС, зокрема сапери, офіцери-рятувальники громад, а також вогнеборці місцевої пожежної команди, — додали у відомстві.