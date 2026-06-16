Рашисты в ночь на 16 июня совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n214441-132-bpla-i-dve-rakety-atakovali-ukrainu-v-noch-na-16-iunya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 червня (з 18.00 15 червня) атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області РФ, а також 132 ударним БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Шаталово, Орла, Курська, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

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