Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских ударов по Шостке, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по жилому сектору Шостки, есть травмированные (ФОТО)

16 июн 2026, 11:09
999

Російські загарбники атакували БпЛА житловий сектор міста Шостка на Сумщині.

В результаті травмовані двоє людей — 34-річна жінка та трирічна дівчинка. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Рятувальники обстежили територію та ліквідували виявлені осередки горіння.

Вибуховою хвилею повибивало вікна в 4-поверховому багатоквартирному житловому будинку, тому співробітники ДСНС оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи, — розповіли у відомстві.

Прес-служба поліції Сумщини повідомляє, що у Шосткинській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, будинок культури та автомобіль.

Наслідки російських ударів по Шостці, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров