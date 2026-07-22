Армия РФ продвинулась на Запорожье и Донетчине. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n215172-armiya-rf-prodvinulas-na-zaporoje-i-v-doneckoy-oblasti-deepstate.html

Ракурс

Армія Російської Федерації мала деякі успіхи на фронті в двох областях України.

Окупанти просунулися у поблизу Залізничного Запорізької області, а також неподалік Никонорівки Донецької області. Про це аналітичний проект DeepState 22 липня повідомив у Telegram.

Напередодні в DeepState заявляли, що російські війська мали просування поблизу села Рай-Олександрівка на Донеччині. А 20 липня публікували інформацію про просування ворога поблизу Міньківки Бахмутського району та Новомаркового Краматорського району Донецької області.

Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що на Олександрівському напрямку росіяни двічі атакували в районах Тернового й Калинівського. А на Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих атак у бік Воздвижівки, Добропілля, Староукраїнки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного.

А на Покровському напрямку з початку доби росіяни 19 разів намагалися потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах Котлиного, Удачного та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Білицьке, Новий Донбас, Світле, Шевченко, Сергіївка.

Нагадаємо, 17 липня моніторинговий проект DeepState інформував, що російська армія просунулася біля села Іванопілля. Цей населений пункт вказується як район проникнення армії РФ, а саме село відноситься до Костянтинівської міської громади Краматорського району.