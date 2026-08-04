ЧАЕС починає ремонтувати арку над четвертим енергоблоком, пошкоджену «Шахедом» у 2025 році

Російський дрон пошкодив арку над четвертим енергоблоком ЧАЕС у лютому 2025 року, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215413-chaes-pochynaie-remontuvaty-arku-nad-chetvertym-energoblokom-poshkodjenu-shahedom-u-2025-roci.html

Ракурс

ЧАЕС та ТОВ «ЮТЕМ-Інжиніринг» підписали контракт на тимчасовий ремонт конфайнмента над четвертим енергоблоком, пошкодженого російським дроном у лютому 2025 року.

Про це сьогодні, 4 серпня, повідомила прес-служба Держспецпідприємства «Чорнобильська АЕС».

Проєкт передбачає виконання тимчасового ремонту зовнішньої обшивки та герметизуючої мембрани НБК, — розповіла прес-служба ЧАЕС. — Ці роботи передуватимуть повноцінному відновленню об'єкта та є важливими для забезпечення безпечної експлуатації конфайнмента в середньостроковій перспективі.

Зазначається, що внаслідок влучання російського дрона в зовнішній обшивці арки утворився отвір площею близько 15 м². Крім того, під час ліквідації пожежі рятувальники були змушені виконати 340 невеликих технологічних отворів для гасіння.

Усі ці пошкодження необхідно герметично закрити. На першому етапі, у жовтні 2025 року, нам вдалося екстренно закрити найбільший отвір, що дозволило безпечно пройти осінньо-зимовий період і запобігти подальшій деградації конструкцій НБК, — розповів гендиректор ЧАЕС Сергій Тараканов.

Ця угода передбачає проведення другого етапу робіт, який панують розпочати вже найближчим часом. Вона підписана у межах реалізації Грантової угоди № 5 між ЄБРР та ДСП «Чорнобильська АЕС», яка стала результатом домовленостей, досягнутих під час Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ), котра відбулася 25 червня 2025 року в Лондоні.