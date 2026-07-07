У Чорнобильській зоні локалізували усі пожежі, фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

https://racurs.ua/ua/n214862-u-chornobylskiy-zoni-lokalizuvaly-usi-oseredky-pojej-foto.html

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Пожежна ситуація на території Чорнобильського заповідника стабілізувалася, усі осередки пожеж локалізовано.

На окремих ділянках ще спостерігається тління пеньків і торфовищ, однак ці процеси перебувають під постійним контролем пожежних підрозділів. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Зазначається, що з вогнем понад тиждень боролися підрозділи ДСНС, пожежної охорони ДСП «Північна пуща», працівники Чорнобильського заповідника та фахівці інших підприємств сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Боротьба з вогнем здійснювалася у складних умовах спеки, сильного вітру та задимлення.

Важливим чинником стабілізації ситуації стала зміна погодних умов, яка у поєднанні з безперервною роботою всіх залучених підрозділів дала змогу локалізувати пожежі, — вказано в повідомленні.

Роботи з моніторингу та остаточної ліквідації окремих осередків тління тривають.