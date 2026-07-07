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Ракурс
Ліквідація пожежі у Чорнобильській зоні, фото: ДСНС

У Чорнобильській зоні продовжують гасити останній осередок займання (ФОТО, ВІДЕО)

7 лип 2026, 20:58
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На Київщині рятувальники продовжують ліквідацію пожежі лісової підстилки та валежника в Чорнобильській зоні.

Про це сьогодні, 7 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Роботи зосереджені на одному осередку займання, який вдалося локалізувати, не допустивши поширення вогню на більшу територію, — розповіли у ДСНС.

Зазначається, що ще два осередки пожежі вже повністю ліквідовано.

Ситуація залишається контрольованою, а показники радіаційного фону відповідають нормі, — додали у відомстві.

Ліквідація пожежі у Чорнобильській зоні, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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