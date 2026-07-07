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Ліквідація пожежі у Чорнобильській зоні, фото: ДСНС
У Чорнобильській зоні продовжують гасити останній осередок займання (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214868-u-chornobylskiy-zoni-prodovjuut-gasyty-ostanniy-oseredok-zaymannya-foto-video.htmlРакурс
На Київщині рятувальники продовжують ліквідацію пожежі лісової підстилки та валежника в Чорнобильській зоні.
Про це сьогодні, 7 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Роботи зосереджені на одному осередку займання, який вдалося локалізувати, не допустивши поширення вогню на більшу територію, — розповіли у ДСНС.
Зазначається, що ще два осередки пожежі вже повністю ліквідовано.
Ситуація залишається контрольованою, а показники радіаційного фону відповідають нормі, — додали у відомстві.