Ліквідація пожежі у Чорнобильській зоні, фото: ДСНС

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На Київщині рятувальники продовжують ліквідацію пожежі лісової підстилки та валежника в Чорнобильській зоні.

Про це сьогодні, 7 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Роботи зосереджені на одному осередку займання, який вдалося локалізувати, не допустивши поширення вогню на більшу територію, — розповіли у ДСНС.

Зазначається, що ще два осередки пожежі вже повністю ліквідовано.