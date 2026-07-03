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Вогняний смерч, фото: ДСНС
Вогняний смерч у Чорнобильській зоні показала ДСНС (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214812-vognyanyy-smerch-u-chornobylskiy-zoni-pokazala-dsns-video.htmlРакурс
У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники Київщини борються з пожежами.
Прес-служба ДСНС сьогодні, 3 липня, опублікувала відео, котре показує вогняний смерч, з яким довелося боротися рятувальникам.
Вогняний смерч: вітер, пил і полум’я зливаються в одну нищівну силу! Саме так виглядає пожежа, з якою безперервно борються рятувальники Київщини у Чорнобильській зоні відчуження, — розповіли у відомстві.
Державне агентство України з управління зоною відчуження на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє, що станом на 13.00 сьогоднішнього дня на території Зони відчуження було зафіксовано чотири осередки займання.
Зазначається, що радіаційна ситуація у зоні відчуження залишається під контролем попри пожежі.
Радіаційний стан у зоні відчуження безперервно контролюється на 39 пунктах автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС). Перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не зафіксовано. Коливання показників на всіх постах залишаються в межах, характерних для кожного пункту спостереження, — розповіли у ДАЗВ.