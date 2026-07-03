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Ракурс
Вогняний смерч, фото: ДСНС

Вогняний смерч у Чорнобильській зоні показала ДСНС (ВІДЕО)

3 лип 2026, 19:14
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У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники Київщини борються з пожежами.

Прес-служба ДСНС сьогодні, 3 липня, опублікувала відео, котре показує вогняний смерч, з яким довелося боротися рятувальникам.

Вогняний смерч: вітер, пил і полум’я зливаються в одну нищівну силу! Саме так виглядає пожежа, з якою безперервно борються рятувальники Київщини у Чорнобильській зоні відчуження, — розповіли у відомстві.

Державне агентство України з управління зоною відчуження на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє, що станом на 13.00 сьогоднішнього дня на території Зони відчуження було зафіксовано чотири осередки займання.

Зазначається, що радіаційна ситуація у зоні відчуження залишається під контролем попри пожежі.

Радіаційний стан у зоні відчуження безперервно контролюється на 39 пунктах автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС). Перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не зафіксовано. Коливання показників на всіх постах залишаються в межах, характерних для кожного пункту спостереження, — розповіли у ДАЗВ.

Джерело: Ракурс


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