Огненный смерч, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n214812-ognennyy-smerch-v-chernobylskoy-zone-pokazala-gschs-video.html

Ракурс

У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники Київщини борються з пожежами.

Прес-служба ДСНС сьогодні, 3 липня, опублікувала відео, котре показує вогняний смерч, з яким довелося боротися рятувальникам.

Вогняний смерч: вітер, пил і полум’я зливаються в одну нищівну силу! Саме так виглядає пожежа, з якою безперервно борються рятувальники Київщини у Чорнобильській зоні відчуження, — розповіли у відомстві.

Державне агентство України з управління зоною відчуження на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє, що станом на 13.00 сьогоднішнього дня на території Зони відчуження було зафіксовано чотири осередки займання.

Зазначається, що радіаційна ситуація у зоні відчуження залишається під контролем попри пожежі.