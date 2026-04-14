Greenpeace заявило про загрозу обвалу чорнобильського саркофага — на ЧАЕС відреагували

НБК на Чорнобильській АЕС, фото: Mattias Hill

Атака російського дрона у лютому 2025 року пошкодила Новий безпечний конфайнмент (НБК) на Чорнобильській АЕС. Усередині НБК знаходяться руїни реактора № 4 та саркофаг.

«Greenpeace Україна» у своєму звіті, автором котрого є інженер Ерік Шміман, який багато років працював на ЧАЕС і брав участь у проєктуванні та будівництві НБК, попереджає, що без термінового ремонту конфайнменту суттєво зростає ризик обвалу саркофага, який підлягає якнайшвидшому демонтажу, однак через пошкодження НБК це наразі неможливо.

У Greenpeace зазначили, що звіт буде передано до Офісу генерального прокурора України як незалежний доказ російських воєнних злочинів.

Удар російського дрона підвищив ризик обвалу саркофага ще до його безпечного демонтажу. Наш меседж простий: цей злочин має бути покараний, включно з максимальними санкціями проти Росатома, — наголошує старший ядерний спеціаліст «Greenpeace Україна» Шон Берні.

Прес-служба Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» опублікувала повідомлення щодо ситуації на промисловому майданчику ЧАЕС.

Зазначається, що внаслідок російського дрона НБК втратив свої властивості повної герметизації, проте продовжує частково виконувати основну роль — екологічну ізоляцію зруйнованого внаслідок аварії четвертого енергоблока.

Пошкоджень несучих конструкцій локалізуючої споруди об'єкта «Укриття», Нового Безпечного Конфаймента внаслідок влучання ударного дрона 14 лютого 2025 року та наслідків гасіння пожежі не зафіксовано, — зазначив гендиректор ЧАЕС Сергій Тараканов.

За умови штатної роботи усіх систем, а також за відсутності зовнішнього впливу (фізичних пошкоджень внаслідок бойових дій або природних катаклізмів) ризики неконтрольованого виходу радіоактивних речовин за межі НБК наразі оцінюються як мінімальні, — додав він.

Тараканов зазначив, що на майданчику ЧАЕС з січня 2023 року працює постійна місія МАГАТЕ, а в листопаді 2025 року МАГАТЕ було проведено додаткову комплексну оцінку стану НБК після пошкодження: