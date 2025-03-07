На ЧАЕС повністю ліквідували наслідки атаки російського безпілотника

На ЧАЕС повністю ліквідували наслідки атаки російського безпілотникаhttps://racurs.ua/ua/n204609-na-chaes-povnistu-likviduvaly-naslidky-ataky-rosiyskogo-bezpilotnyka.htmlРакурс
Російський безпілотник в ніч на 14 лютого атакував Новий безпечний конфайнмент (укриття) над четвертим енергоблоком ЧАЕС, спричинивши пожежу.
Вогонь тоді вдалося оперативно загасити, проте наповнювач конструкції продовжував тліти.
Наразі наслідки російської атаки вже повністю ліквідовані. Відповідне рішення сьогодні, 7 березня, було ухвалене на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об'єкті «Укриття». Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ЧАЕС.
Попри ліквідацію надзвичайної ситуації, на території станції чергуватиме підрозділ ДСНС, включно з верхолазами. Також продовжуватимуться радіаційний та тепловізійний моніторинги. Наступний крок — ретельний аналіз пошкоджень Арки НБК, — наголошується в повідомленні.