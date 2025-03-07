На ЧАЕС повністю ліквідували наслідки атаки російського безпілотника

Російський безпілотник вдарив по об’єкту «Укриття» на ЧАЕС в ніч на 14 лютого, фото: ДАЗВ

https://racurs.ua/ua/n204609-na-chaes-povnistu-likviduvaly-naslidky-ataky-rosiyskogo-bezpilotnyka.html

Ракурс

Російський безпілотник в ніч на 14 лютого атакував Новий безпечний конфайнмент (укриття) над четвертим енергоблоком ЧАЕС, спричинивши пожежу.

Вогонь тоді вдалося оперативно загасити, проте наповнювач конструкції продовжував тліти.

Наразі наслідки російської атаки вже повністю ліквідовані. Відповідне рішення сьогодні, 7 березня, було ухвалене на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об'єкті «Укриття». Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ЧАЕС.