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Ліквідація наслідків російської повітряної атаки на ЧАЕС, фото: ДСНС
Ліквідацію верхолазами загорянь на «Укритті» ЧАЕС показала ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204213-likvidaciu-verholazamy-zagoryan-na-ukrytti-chaes-pokazala-dsns-foto-video.htmlРакурс
Рятувальники-верхолази ДСНС працюють над розбиранням конструкцій та остаточним гасінням осередків загоряння на об'єкті «Укриття» Чорнобильської АЕС, яке виникло внаслідок удару російського безпілотника 14 лютого.
Відповідні фото та відео сьогодні, 20 лютого, опублікувала прес-служба ДСНС.
Ситуація контрольована — ведеться постійний моніторинг за допомогою дронів із тепловізорами. Радіаційний фон у нормі, загрози для людей немає, — наголосили у відомстві.