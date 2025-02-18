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Наслідки удару російського безпілотника по ЧАЕС, фото: ДСНС
На ЧАЕС досі триває ліквідація наслідків удару російського дрона — Міндовкілляhttps://racurs.ua/ua/n204144-na-chaes-dosi-tryvaie-likvidaciya-naslidkiv-udaru-rosiyskogo-drona-mindovkillya.htmlРакурс
На ЧАЕС станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 18 лютого, триває ліквідація пожежі внаслідок влучання російського дрона в Арку Нового Безпечного Конфайнменту (НБК) над четвертим енергоблоком.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Радіаційний стан під постійним контролем. Коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що за результатами огляду Арки НБК були виявлені такі пошкодження:
- на зовнішній обшивці Арки — наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв. м, дефекти обшивки, пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки, наявні руйнування болтових з'єднань;
- на несучих конструкціях гаража — деформовані вузли з'єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування.
Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російський дрон-камікадзе типу «Шахед» вдарив по укриттю зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС. Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною.
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