Последствия удара российского беспилотника по ЧАЭС, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n204144-na-chaes-do-sih-por-prodoljaetsya-likvidaciya-posledstviy-udara-rossiyskogo-drona.html

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На ЧАЕС станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 18 лютого, триває ліквідація пожежі внаслідок влучання російського дрона в Арку Нового Безпечного Конфайнменту (НБК) над четвертим енергоблоком.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Радіаційний стан під постійним контролем. Коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що за результатами огляду Арки НБК були виявлені такі пошкодження:

на зовнішній обшивці Арки — наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв. м, дефекти обшивки, пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки, наявні руйнування болтових з'єднань;

на несучих конструкціях гаража — деформовані вузли з'єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування.

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російський дрон-камікадзе типу «Шахед» вдарив по укриттю зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС. Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною.