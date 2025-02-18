Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия удара российского беспилотника по ЧАЭС, фото: ГСЧС

На ЧАЭС до сих пор продолжается ликвидация последствий удара российского дрона

18 фев 2025, 09:22
999

На ЧАЕС станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 18 лютого, триває ліквідація пожежі внаслідок влучання російського дрона в Арку Нового Безпечного Конфайнменту (НБК) над четвертим енергоблоком.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Радіаційний стан під постійним контролем. Коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що за результатами огляду Арки НБК були виявлені такі пошкодження:

  • на зовнішній обшивці Арки — наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв. м, дефекти обшивки, пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки, наявні руйнування болтових з'єднань;
  • на несучих конструкціях гаража — деформовані вузли з'єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування.

Наслідки удару російського безпілотника по ЧАЕС, фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російський дрон-камікадзе типу «Шахед» вдарив по укриттю зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС. Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров