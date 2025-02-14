Обломки БпЛА, которым россияне атаковали ЧАЭС. Фото: СБУ

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Ракурс

Окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе типу «Шахед».

Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. Унаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття. Уламки корпусу ворожого БпЛА з бойовою частиною та серійним номером знайшли всередині та поблизу укриття. Про це 14 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю четвертого енергоблоку Чорнобильської «атомки». Досудове розслідування триває за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

У спецслужбі зазначили, що зараз радіаційний фон на території ЧАЕС та у зоні відчуження не перевищує допустимих значень. Виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано.

Нагадаємо, вночі 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Після удару БпЛА по укриттю показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.