Как взрывался Крымский мост показали на новом видео. Фото:

https://racurs.ua/n217471-novoe-video-porajeniya-krymskogo-mosta-opublikovala-sbu-video.html

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Служба безпеки України показала нове відео сьогоднішніх ударів по Кримському мосту.

На ексклюзивних кадрах видно серію влучань українських ударних безпілотників та потужні вибухи в районі кріплення металевих арок, які призвели до руйнування конструкцій. Про це СБ України 17 листопада повідомила в соцмережах.

У спецслужбі поінформували, що по автомобільній частині мосту ракетами-дронами «Паляниця» відпрацювали спецпризначенці «Альфи». Після влучань перекриття обвалилося у воду.

Роками Кремль називав Кримський міст одним із найзахищеніших об'єктів у світі та демонстрував його як символ своєї могутності. Тепер замість символу російської величі — зруйновані конструкції на морському дні. СБУ вже вчетверте перекреслила міф про недосяжність та невразливість мосту. Ворог може скільки завгодно вихваляти свою ППО та будувати захисні рубежі, але це не врятує її стратегічні об'єкти від українських спецоперацій, — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, вночі 17 листопада Сили оборони України завдали удару по Керченському мосту. У Генштабі ЗСУ розповіли, що захисники поступово знешкоджували системи ППО, засоби РЕБ, радіолокацію, щоб завдати завершального комплексного удару засобами ураження, розробленими в Україні.

По автомобільній частині мосту відпрацювали безпілотники «Паляниця», а ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5 атакували залізничну частину. Внаслідок цього один із прольотів та залізна арка були зруйновані та впали у воду.