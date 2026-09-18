СБУ задержала ответственных за взрыв возле ТЦК во Львовской области. Фото:

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Вибух біля ТЦК на Львівщині розслідує Служба Безпеки України.

Контррозвідка спецслужби та поліція затримали двох мешканців Львівської області, які 17 вересня підірвали вибухівку біля адміністративної будівлі Стрийського районного ТЦК. Зловмисники закинули саморобну бомбу на територію військкомату. Унаслідок події постраждав військовослужбовець режимного об'єкта. Про це 18 вересня повідомив прес-центр СБУ.

Слідство встановило, що фігуранти під’їхали до ТЦК на власному авто й один із зловмисників викинув саморобну бомбу через вікно машини на паркувальному майданчику поблизу військкомату. Після цього вони втекли.

Вибух прогримів після того, як один із працівників ТЦЕ оглядав вибухівку. Він зазнав важких поранень.

З’ясувалося, що затримані — двоє жителів Миколаївського району Львівської області віком 48 та 41 рік. Під час обшуків в одного з них знайшли ще дві саморобні бомби. Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 (вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, працівник ТЦК зламав чоловікові руку під час затримання у Чернігівській області. Зловмиснику вже повідомили про підозру за (перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років тюрми.