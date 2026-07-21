Двойной теракт в центре Ивано-Франковска планировала Россия. Фото: НПУ

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Подвійний теракт у центрі Івано-Франківська планувала Росія.

Контррозвідка СБУ та Національна поліція зірвала теракт спецслужб ворога. Таким чином вдалося запобігти подвійному підриву у дворі житлового комплексу в центральній частині міста. Перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб. Про це 21 липня повідомив прес-центр СБУ.

Правоохоронці з’ясували, що підготовкою теракту на замовлення РФ займався місцевий безробітний. Зловмисник орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів, а потім він приховано розмістив у дворі приєднаний до павербанка телефон, щоб росіяни обрали місце майбутнього підриву.

Далі фігурант створив саморобні бомби, які замаскував під кухонні кастрюлі. У кожну із ємностей він мав помістити по 6 кг вибухової речовини, під'єднати детонатори та начинити сотнями металевих болтів для більшого ураження.

Першу бомбу він мав закласти між цивільними авто на паркувальному майданчику. Після вибуху та прибуття на місце екстрених служб, росіяни планували дистанційно підірвати другу бомбу.

Нагадаємо, у червні оперативники Служби безпеки України затримали двох жінок, які готували замах на військового Збройних сил України. Вони планували підірвати військовослужбовця у його автомобілі, який знаходився біля пішохідної зони Майдану Незалежності в Києві.