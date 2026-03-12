Российский агент пытался взорвать бомбу у кафе в центре Ровно. Фото:

https://racurs.ua/n212575-rossiyskiy-agent-pytalsya-sovershit-terakt-v-centre-rovno-foto.html

Ракурс

Російські спецслужби намагалися вчинити терористичний акт у Рівному.

Ворожий агент заклав саморобну бомбу біля кав’ярні у центральному парку міста, а потім намагався втекти з місця події. Замовлення загарбників виконував завербований наркоман із Житомира, якого росіяни «відрядили» до Рівного. Там він оселився в орендованій квартирі й виготовив саморобний вибуховий пристрій. Про це 12 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Виявилося, що зловмисник замаскував вибухівку в каструлі та спорядив її гайками для підсилення уражаючої дії. Бомбу ворог планував підірвати віддалено за допомогою дзвінка на мобільний телефон, який був примотаний до бомби.

Агент одягнув військову форму для конспірації, коли прямував на місце запланованого теракту. Під час обшуку в нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 263−1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, подвійний теракт у Києві готував іноземець на замовлення Росії. Зловмисник спершу мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль українського воїна.

Далі терорист планував дистанційно підірвати СВП у момент підходу військового до машини. Друга бомба мала вибухнути після прибуття на місце події екстрених служб.