Іноземець на замовлення Росії готував подвійний теракт у Києві.

Зловмисник спершу мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати СВП у момент підходу військового до машини. Друга бомба мала вибухнути після прибуття на місце події екстрених служб. Про це Служба безпеки України 6 березня повідомила у Telegram.

Контррозвідка спецслужби спрацювала на випередження й затримала зловмисника вдома, коли той працював на створенням бомби. З’ясувалося, що підготовкою теракту займався завербований ворогом різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у Києві.

Комплектуючі для вибухівки він замовляв через сайти, а після завершення синтезу хімічних компонентів помістив їх у харчовий контейнер. Вночі він планував закласти одну з бомб під капот запаркованого авто, а іншу — поруч.

Під час обшуків у затриманого вилучили саморобну бомбу і складові для її виготовлення, мобільний телефон із доказами співпраці з росіянами та бойові гранати. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в лютому правоохоронці України та Молдови знешкодили угруповання, яке планувало вбивства українських журналістів та військових Іноземного легіону ГУР МО. Для нейтралізації російської групи на території України та Молдови провели масштабну спецоперацію «Енігма 2.0».