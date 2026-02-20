Спецслужбы РФ готовили громкие убийства в Украине. Фото: СБУ

Агентурно-бойова група Росії готувала резонансні вбивства в Україні.

Правоохоронці України та Молдови знешкодили угруповання, яке планувало вбивства українських журналістів та військових Іноземного легіону ГУР МО. На території України та Молдови провели масштабну спецоперацію «Енігма 2.0» для нейтралізації російської групи. Про це 20 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

В спецслужбі переконують, що зловмисники готувалися вбити українських журналістів і громадських діячів, керівника стратегічного підприємства, військових Головного управління розвідки Міноборони, зокрема бійців Іноземного легіону. Планувалися різні варіанти ліквідації — від розстрілів «впритул» до підриву автомобілів. За вбивства Москва обіцяла винагороду до 100 тис. дол., залежно від статусу людини.

Керівником ворожого осередку виявився 34-річний рецидивіст з Молдови, якого вже затримали. Також схопили двох його агентів, їхніх спільників з України, ЄС та невизнаного Придністров’я.

Правоохоронці встановили, що діяло кілька груп агентів. Перша з відстежувала місця перебування та розпорядок дня потенційних жертв, а друга — це виконавці, які мали здійснити замовні вбивства.

Далі російську агентуру перекидали в Україну під виглядом туристів, а потім розосереджували по орендованих оселях у різних областях. Гроші зловмисники отримували через криптогаманці та банківські картки зарубіжних фінустанов.

Для стеження за цілями агенти прикидалися кур'єрами сервісів доставки, які здійснювали фото-, відеофіксацію об'єктів замаху, позначали їхні геолокації на гугл-картах і «звітували» резиденту. Під час обшуків у них вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси, бойові гранати та засоби зв’язку.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до умисного вбивства на замовлення) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У спецслужбі кажуть, що РФ сподівалася використати резонансні вбивства для поширення панічних настроїв та дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні.

