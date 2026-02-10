СБУ разоблачила российского агента в одном из подразделений ВСУ. Фото:

https://racurs.ua/n211968-sbu-razoblachila-agenta-rf-v-odnom-iz-podrazdeleniy-vsu-foto.html

Ракурс

Російського агента викрили в одному з підрозділів ЗСУ на Харківщині.

Агентом Головного розвідувального управління Міноборони РФ виявився завербований 30-річний мобілізований до однієї з бригад українських військ, що воює на Харківському напрямку. Він зливав росіянам місця дислокації свого з'єднання та суміжних підрозділів Сил оборони України, по яких Росія готувала серію ударів. Зловмисника викрили на початковому етапі його роботи й затримали. Про це прес-центр Служби безпеки України повідомив у Facebook.

Слідство встановило, що агент ГРУ об’їжджав на службовому транспорті територію області, де позначав на гугл-картах геолокації ЗСУ. Росіян найбільше цікавили координати запасних командних пунктів, логістичних складів та артилерії ЗСУ. Також окупанти намагалися дізнатися локації вогневих позицій ППО, яка прикриває наземні підрозділи.

Зловмисник через деякий час вирішив «залягти на дно». Для цього він пішов у СЗЧ та переховувався в будинку близької знайомої на Житомирщині.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Хмельницькій області СБУ затримала агента російської Федеральної служби безпеки. На ворога працював 53-річний місцевий мешканець, який коригував ракетно-дронові атаки росіян по західному регіону України.