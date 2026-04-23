Російські спецслужби завербували підростків для терактів у двох українських школах.

https://racurs.ua/n213411-rf-zaverbovala-podrostkov-dlya-teraktov-v-dvuh-ukrainskih-shkolah.html

Ракурс

Серію терактів у Кіровоградській та Одеській областях готували спецслужби РФ руками українських школярів.

Окупанти завербували неповнолітніх через групи у соцмережах. Спецслужби РФ маніпулювали темами досягнення «справедливої мети», захисту родичів від розправи, а також «покарання винних», які ображали їх у школі. Школярів підштовхнули не лише до терактів, але й до самогубства після вчинення цих злочинів. Про це Служба безпеки України 23 квітня повідомила у Telegram.

З’ясувалося, що 15-річний учень ліцею на Кіровоградщині отримав завдання від росіян на виготовлення саморобної бомби з підручних засобів. Після цього підліток мав принести її до свого навчального закладу та підірвати під час перерви. А добити уцілілих він збирався з дідової мисливської рушників та ножем.

Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (підготовка до теракту) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Другого учня викрили в Одеській області. Неповнолітнього затримали на етапі вербування росіянами. Окупанти планували відправити йому поштову посилку з вогнепальною зброєю та мисливським ножем. Цю зброю підліток мав використати для масового вбивства учнів свого ліцею.

Нагадаємо, нещодавно в Одеські області СБУ «на гарячому» затримала російського агента, який намагався ліквідувати високопоставленого офіцера Військово-морських Сил ЗСУ.