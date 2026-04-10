Спробу вбивства високопосадовця ВМС зірвали в Одесі, фото: СБУ
В Одеські області «на гарячому» затримано російського агента, який намагався ліквідувати високопоставленого офіцера Військово-морських Сил ЗСУ.
Про це сьогодні, 10 квітня, повідомив прес-центр СБУ.
Зазначається, що:
- у день замаху кілер із пістолетом і двома спорядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з житлового комплексу, де проживає український офіцер;
- імітуючи ремонт велосипеда, зловмисник, вдягнувши балаклаву, очікував на появу автомобіля, за кермом якого перебував військовослужбовець;
- коли авто наблизилось до виїзду, агент кинув велосипед під колеса машини і намагався відкрити вогонь по водію;
- у цей момент кілер був затриманий оперативною групою контррозвідки та спецпризначенців ЦСО «А» СБУ, яка вже тривалий час тримала фігуранта під «ковпаком» і задокументувала кожен його крок.
За матеріалами слідства:
- завдання ворога виконував завербований російськими спецслужбістами 37-річний житель однієї з балканських країн;
- у лютому 2026 року він під виглядом туриста прибув до столиці України, а згодом поїхав до Одеси виконувати російське замовлення;
- після прибуття до портового міста агент отримав від куратора з РФ геолокацію схрону, з якого забрав пістолет з глушником та набоями;
- далі він відстежував основні місця перебування та маршрути руху потенційної жертви, після чого «погодив» з російським спецслужбістом локацію запланованого замаху;
- для конспірації кілер регулярно змінював адреси одеських орендованих квартир та готельних номерів.
Іноземцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (закінчений замах на вчинення терористичного акту).
Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув’язнення.