Вадим Ермолаев назвал типа взрывчатки, взорванной в Монако. Фото:

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Рідкісна вибухівка була використана для теракту в Монако.

Під час замаху на підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва могла бути використана незвичайна «рідка» вибухівка, яка після детонації залишає тяжкі хімічні опіки. Така речовина не продається у вільному доступі й не використовується звичайними військовими підрозділами. Про це сам Єрмолаєв заявив в інтерв’ю «Українській правді».

Це була якась рідка вибухівка. Вона була перевезена з України, доставлена вже у вигляді виробу, який виготовив Владислав Реут, була доставлена в Європу і тут уже застосована. Це дуже рідкісна річ, це рідка вибухівка, від якої потім залишаються страшні хімічні опіки на тілі. Ось такий теж є нюанс. Така вибухівка не продається ні в магазині, ніде, її немає у звичайних військах. Це дуже спеціалізована річ, дуже, — зазначив він.

Бізнесмен припускає, що вибуховий пристрій могли виготовити в Україні, а потім привезти до Монако. На його думку, саморобну бомбу виготовив представник українського ГУР Владислав Реут. І вибухівку, за його словами, він міг отримали лише у військовій розвідці.

Напрошується відповідь, що так. Десь же він її взяв? Найімовірніше, на роботі, — розповів він.

Єрмолаєв припустив, що Анастасія Березовська, яку пов’язують з вибухом, не могла одна працювати в Європі. Також він наголосив, що люди, які стежили за ним і готували замах, бачили, що він перебуваєте разом із родиною.

Тобто вони чітко розуміли, що постраждають усі троє, і вони прийняли це рішення, напевно, порадившись, — сказав він.

Нагадаємо, ввечері 29 червня внаслідок вибуху в Монако постраждали троє осіб, двоє з яких отримали дуже важкі поранення. Постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв і його близькі. Цей олігарх перебуває під українськими санкціями через торгівлю алкоголем у тимчасово окупованому Криму.

Вже в липні Печерський райсуд Києва взяв під варту представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Владиславу Реуту, який є підозрюваним у справі «Монако». Також суд заарештував другого підозрюваного — співробітника СБУ Віталія Жиковича.

Жиковича та Реута підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської — жінки, яку пов’язують із замахом на бізнесмена Вадима Єрмолаєва, котрий стався наприкінці червня в Монако. 1 липня Березовська прибула до України, а 7 липня стало відомо, що під Києвом виявили її тіло.

Джерело: «Українська правда»