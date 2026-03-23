Результаты взрыва в Буче. Фото: МВД

Російські спецслужби завербували виконавця теракту в Бучі шантажем.

Затриманий розповів, що познайомився з невідомим через комп’ютерну гру. Згодом ця особа почала його шантажувати. Незнайомець заявив, що слідкує за його матір’ю з дрона. Віг вимагав закласти вибухівку і погрожував вбити жінку в разі відмови. Про це Міністерство внутрішніх справ 23 березня повідомимо у Telegram.

Також у МВС поінформували, що життю двох постраждалих поліцейських наразі нічого не загрожує.

Нагадаємо, вранці 23 березня в Бучі на Київщині вибухнув невідомий предмет поблизу багатоквартирного житлового будинку. В результаті пошкоджено скління вікон у будинку. Згодом, коли на місце прибули рятувальники та силовики, прогримів ще один вибух. Поранення дістали двоє правоохоронців.

Співробітники СБУ та Нацполу вже затримали підозрюваного у вибуху. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.