Ракурс
Задержан российский агент, устроивший взрыв в Буче, фото: СБУ

Задержан исполнитель теракта в Буче — СБУ (ВИДЕО)

23 мар 2026, 13:31
Виконавця теракту в Бучі, який відбувся сьогодні, 23 березня, вранці, затримали «за гарячими слідами».

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За матеріалами справи:

  • о 05.35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про вибух на одній з вулиць райцентру. Після прибуття на місце події екстрених служб стався ще один підрив;
  • співробітники СБУ та Нацполіції «за гарячими слідами» затримали виконавця теракту. Ним виявився 21-річний місцевий житель;
  • за попередньою інформацією, його завербували російські спецслужбісти через Інтернет;
  • він отримав від рашистів інструкцію з виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для дистанційної активації кожну з бомб агент спорядив мобільним телефоном;
  • далі фігурант заклав вибухівки на місці запланованого теракту — одну заховав під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку, іншу поблизу сміттєвого контейнера.

Затримано російського агента, який влаштував вибух у Бучі, фото: СБУ

За ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт) розпочате кримінальне провадження, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності".

СБУ закликає громадян бути пильними:

Якщо до Вас звертаються із сумнівними пропозиціями, Ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ.

Источник: Ракурс


