Задержан российский агент, устроивший взрыв в Буче, фото: СБУ

https://racurs.ua/n212771-zaderjan-ispolnitel-terakta-v-buche-sbu-video.html

Ракурс

Виконавця теракту в Бучі, який відбувся сьогодні, 23 березня, вранці, затримали «за гарячими слідами».

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За матеріалами справи:

о 05.35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про вибух на одній з вулиць райцентру. Після прибуття на місце події екстрених служб стався ще один підрив;

співробітники СБУ та Нацполіції «за гарячими слідами» затримали виконавця теракту. Ним виявився 21-річний місцевий житель;

за попередньою інформацією, його завербували російські спецслужбісти через Інтернет;

він отримав від рашистів інструкцію з виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для дистанційної активації кожну з бомб агент спорядив мобільним телефоном;

далі фігурант заклав вибухівки на місці запланованого теракту — одну заховав під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку, іншу поблизу сміттєвого контейнера.

За ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт) розпочате кримінальне провадження, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності".

СБУ закликає громадян бути пильними: