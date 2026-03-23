Ракурсhttps://racurs.ua/
Затримано російського агента, який влаштував вибух у Бучі, фото: СБУ
Затримано виконавця теракту в Бучі — СБУ (ВІДЕО)
Виконавця теракту в Бучі, який відбувся сьогодні, 23 березня, вранці, затримали «за гарячими слідами».
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
За матеріалами справи:
- о 05.35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про вибух на одній з вулиць райцентру. Після прибуття на місце події екстрених служб стався ще один підрив;
- співробітники СБУ та Нацполіції «за гарячими слідами» затримали виконавця теракту. Ним виявився 21-річний місцевий житель;
- за попередньою інформацією, його завербували російські спецслужбісти через Інтернет;
- він отримав від рашистів інструкцію з виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для дистанційної активації кожну з бомб агент спорядив мобільним телефоном;
- далі фігурант заклав вибухівки на місці запланованого теракту — одну заховав під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку, іншу поблизу сміттєвого контейнера.
За ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт) розпочате кримінальне провадження, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності".
СБУ закликає громадян бути пильними:
Якщо до Вас звертаються із сумнівними пропозиціями, Ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ.
