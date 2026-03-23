Взрывы неизвестных предметов раздались в Киевской области

У Бучі на Київщині сьогодні, 23 березня, вранці стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку. В результаті пошкоджено скління вікон у будинку.

Згодом поруч стався ще один вибух невідомого пристрою — отримали поранення двоє правоохоронців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Постраждалих госпіталізовано, за попередньою інформацією їхній стан середньої тяжкості, загрози життю немає. Подальше лікування буде амбулаторним, без потреби у стаціонарному перебуванні, — зазначив він.

На місці події працюють поліція, вибухотехніки та рятувальники. Територію огороджено, триває обстеження місцевості на наявність інших вибухонебезпечних предметів.

Прошу жителів бути максимально уважними. У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів у жодному разі не наближайтеся до них і не намагайтеся самостійно їх переміщувати. Негайно повідомляйте про такі знахідки до поліції або за номером 101 чи 102, — наголосив Калашник.

Також про вибухи у Бучі повідомляє прес-служба поліції Київщини.

Зазначається, що сьогодні о 5.35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення від жительки міста Буча про вибух, який стався на вулиці. Внаслідок вибухової хвилі у її будинку було пошкоджено вікна.