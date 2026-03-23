Взрывы неизвестных предметов раздались в Киевской области
В Буче в результате взрыва неизвестного устройства ранены двое правоохранителей — ОВАhttps://racurs.ua/n212767-v-buche-v-rezultate-vzryva-neizvestnogo-ustroystva-raneny-dvoe-pravoohraniteley-ova.htmlРакурс
У Бучі на Київщині сьогодні, 23 березня, вранці стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку. В результаті пошкоджено скління вікон у будинку.
Згодом поруч стався ще один вибух невідомого пристрою — отримали поранення двоє правоохоронців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.
Постраждалих госпіталізовано, за попередньою інформацією їхній стан середньої тяжкості, загрози життю немає. Подальше лікування буде амбулаторним, без потреби у стаціонарному перебуванні, — зазначив він.
На місці події працюють поліція, вибухотехніки та рятувальники. Територію огороджено, триває обстеження місцевості на наявність інших вибухонебезпечних предметів.
Прошу жителів бути максимально уважними. У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів у жодному разі не наближайтеся до них і не намагайтеся самостійно їх переміщувати. Негайно повідомляйте про такі знахідки до поліції або за номером 101 чи 102, — наголосив Калашник.
Також про вибухи у Бучі повідомляє прес-служба поліції Київщини.
Зазначається, що сьогодні о 5.35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення від жительки міста Буча про вибух, який стався на вулиці. Внаслідок вибухової хвилі у її будинку було пошкоджено вікна.
На місце події оперативно прибули поліцейські, рятувальники ДСНС, а також вибухотехніки поліції Київщини. Правоохоронці одразу відповідно до алгоритму дій по терористичним загрозам огородили територію та попередили мешканців про небезпеку повторного вибуху. Під час відпрацювання виклику на місці події стався ще один вибух, — розповіли у поліції.