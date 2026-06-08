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Задержан мужчина, устроивший взрыв в почтовом терминале в Киеве, фото: СБУ
Житель Запорожья устроил взрыв в почтовом терминале в Киеве — СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/n214283-jitel-zaporojya-ustroil-vzryv-v-pochtovom-terminale-v-kieve-sbu-foto.htmlРакурс
СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, який 5 червня влаштував вибух на одному з терміналів «Нової пошти» в Оболонському районі Києва.
Подія сталася вранці під час розвантаження посилок, одна з яких здетонувала. Внаслідок вибуху загинув один із працівників відділення, ще двоє отримали тілесні ушкодження. Про це сьогодні, 8 червня, повідомляє прес-центр СБУ.
За даними слідства:
- відправлення містило осколкові боєприпаси, пересилання яких заборонено;
- відправником небезпечної бандеролі був 35-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі. Нехтуючи правилами безпеки, він надіслав знайомому з Києва незаконно придбані засоби ураження.
Оперативники СБУ спільно з працівниками Національної поліції затримали фігуранта за місцем проживання у Запорізькій області. Під час невідкладних обшуків правоохоронці виявили у мобільному телефоні затриманого дані про вміст посилки та її відправлення, — розповіли у СБУ.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Солом’янський райсуд Києва обрав йому безальтернативну міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.