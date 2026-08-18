БпЛА попали по главной подстанции оккупированного Севастополя. Фото:

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Ракурс

Дрони атакували головну електроподстанцію окупованого Севастополя.

Вночі 18 серпня о 1.15 було чути стрілянину у районі електроподстанції ПС 330/220/110/35 кВ «Севастополь». Атака тривала епізодично до 4.00 ранку, а основна фаза тривала з 1.25 до 2.40. А вранці збитий БпЛА помітили за три метри від території підстанції. Там працювали фахівці російського МНС. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Зазначається, що підстанція розподіляє напругу від Балаклавської ТЕС та МГТЕС (мобільна газотурбінна електростанція). Минулого тижня вона також зазнала атаки, але наслідки невідомі.

Нагадаємо, українські Сили безпілотних систем ЗСУ у межах операції «Кримський рубильник off», у період з 1 липня по 13 серпня, на території Криму та півдні України були відпрацювання по 240 енергетичних вузлах. А 14 серпня СБС уразили ще 29 енерговузлів на окупованих територіях України.