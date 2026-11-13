СБУ начала внутреннюю проверку по фактам из материалов дела «Карфаген». Фото:

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Служба безпеки України розпочала внутрішню перевірку за фактами з матеріалів справи «Карфаген».

Вже звільнені із займаних посад двоє посадовців спецслужби, які фігурували у розслідуванні НАБУ та САП. У відомстві заявили, що надають повне сприяння слідству та активно співпрацюють з Антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. При цьому не уточнили, з якої дати триває внутрішня перевірка і кого вона стосується. Про це СБУ повідомила у відповідь на запит «Схем».

Журналісти також запитували СБ України про доступ до системи відеоспостереження «Безпечне місто». НАБУ та САП інформували, що в липні цього року під час підготовки до нападу на чоловіка учасники злочинної групи отримували фото та геолокацію автомобіля потерпілого у режимі «онлайн». А доступ до камер здійснювався з акаунту співробітника Департаменту захисту національної державності СБУ. Однак відомство не розповіло, чи встановлений співробітник ДЗНД і чи були щодо нього вжиті якісь заходи.

Не відповіли у спецслужбі і про те, чи проводять службове розслідування щодо генерал-майора на прізвисько «Акім». Під цим псевдонімом на оприлюднених НАБУ записах, ймовірно, Сергій Дука — колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. Його підозрюють у створенні злочинної організації або керівництві нею з використанням службового становища, — пишуть «Схеми».

Нагадаємо, 13 листопада за фігуранта справи «Карфаген» генерал-майора Служби безпеки України Сергія Дуку внесли всю суму застави — 65 млн грн. Посадовець вже вийшов із СІЗО. Біля слідчого ізолятора Дуку зустрічала велика кількість людей у військовій формі, зокрема, бійці спецпідрозділу «Альфа». Люди у формі, які зустрічали генерала, передали йому бойову зброю.

Джерело: «Схеми»