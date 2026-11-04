Кадр из обнародованного НАБУ видео

https://racurs.ua/n217233-delo-karfagen-sotrudniki-sbu-i-policii-pomogali-prestupnoy-gruppirovke-kotoraya-pohischala.html

Ракурс

Співробітники СБУ та Національної поліції допомагали злочинному угрупованню, про діяльність якого йдеться у нових плівках НАБУ, оприлюднених сьогодні, 4 листопада, викрадати, бити й катувати людей в Україні та Європі.

Детективи також встановили, що члени злочинної організації причетні до замовних катувань, викрадень людей, вимагання мільйонів доларів у підвалах та інших насильницьких злочинів. При цьому вони користувалися прикриттям правоохоронців, — розповіли у НАБУ.

Зазначається, що завдяки зв’язкам у правоохоронних органах, учасники організації отримували інформацію з баз даних, доступ до камер «Безпечне місто» та матеріалів обшуків.

Один із учасників, на прізвисько «Консультант», який обіймав посаду заступника начальника відділу управління карного розшуку Київської області забезпечував оперативне прикриття. Він повідомляв про відсутність планів перехоплення та контролював безпечну евакуацію виконавців насильницьких злочинів, — зазначили в НАБУ.

Крім того, під час підготовки до одного злочинів з викрадення людини фігурант на прізвисько «Кримінал», якого НАБУ називає керівником організації, отримував фото автомобілів і жертви з камер «Безпечного міста». За даними НАБУ, доступ до системи здійснювали з акаунта співробітника Департаменту захисту національної державності СБУ.

У НАБУ зазначають, що з листування видно, що «Кримінал» мав такий ексклюзивний доступ до онлайн-моніторингу авто.

Група виконувала також подібні замовлення навіть за кордоном, зокрема у Відні, з притаманною їм підготовкою та слідкуванням.